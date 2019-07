Varel „Unsere Seeadler“ werden die großen Vögel von den Anwohnern genannt und sie haben ein Auge auf die Seeadler, die in einem kleinen Wäldchen in Varel leben. Und das ist auch gut so, konnte doch dadurch ein Jungvogel gefunden werden, der nach einem Sturm aus dem Horst gefallen war.