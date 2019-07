Varel Einen Toaster und einen Wasserkocher für seinen Sohn, der bald auszieht, stellt ein Vareler Familienvater auf den Tresen und zieht noch eine Schraube aus der Hosentasche. „Habt ihr dafür eine Mutter?“, fragt er Hanns Weweler. Der kramt in einer großen Kiste mit Schrauben und Muttern, muss aber passen. Das kommt selten vor im Sozialen Kaufhaus „Fundus“ an der Langen Straße in Varel. Auf zwei Etagen gibt es dort fast alles: Kleidung, Hausrat, Bücher, Spielzeug, Deko, Möbel, Elektrogeräte, Fahrräder, Kinderwagen und vieles mehr.