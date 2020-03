Sport- und Bürgerpark Langendamm: Rat beschließt Sportpark-Bau

Varel Jetzt ist es beschlossene Sache: Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Mittwochabend den neuen Sport- und Bürgerpark in Langendamm endgültig auf den Weg gebracht – nicht ohne Kritik.

„Wir sind davon überzeugt, dass die Millionen, die dort investiert werden, die Stadt an ihre finanzielle Grenze bringen“, sagte Carsten Kliegelhöfer (Grüne/G6). Man hätte „schmaler“ planen können, ob die versprochenen vier Millionen Euro Förderung vom Bund auch tatsächlich in Varel ankommen, sei nicht sicher. „Wir haben keinen Plan B, wenn die Gelder nicht kommen“, so Kliegelhöfer.

Zweifel an der Finanzierbarkeit äußerte auch Heinz-Peter Boyken (Zukunft Varel): „Einen Kunstrasenplatz könnte sich die Stadt gerade noch leisten, aber keinen Sportpark.“

Ganz anders sahen das natürlich die Befürworter des Sportparks. Als „besonderen Tag für den Sport in Varel“ bezeichnete Hergen Eilers (CDU) den Tag der Ratssitzung. Der Entwurf sei zwar keine „leichte Geburt“ gewesen, aber man habe eine Chance ergriffen. Die neue Anlage werde Perspektiven bieten und die Stadt bei ihrem Sanierungsstau bei den Sportflächen ein gutes Stück voranbringen.

Zwar stelle der Sportpark finanzielle eine „große Aufgabe“ dar, so Karl-Heinz Funke (Zukunft Varel), der Sport sei aber so wichtig, dass er in der Abwägung zu dem Schluss komme, den Plänen zuzustimmen.

Emotional wurde es beim Beitrag von Jörg Weden (SPD), der mit dem TuS Büppel schon vor fast zehn Jahren einen Antrag auf einen Kunstrasenplatz bei der Stadt stellte. An die anderen Ratsmitglieder gerichtet sagte er: „Ich bitte Sie um ein Votum für den Sportpark.“

Der Bitte kamen die meisten Ratsmitglieder auch nach: Nur die Gruppe G6 stimmte mit fünf Stimmen dagegen, Heinz-Peter Boyken enthielt sich. Für die Entscheidung gab es von vielen Zuhörern der Sitzung Applaus.

Jetzt bleibt nichts anderes übrig als abzuwarten. Wenn alles glatt läuft, kann im April nächsten Jahres mit den Bauarbeiten begonnen werden. Im Dezember 2023 könnte der Sport- und Bürgerpark fertig sein.

Insgesamt soll der Sportpark 7,78 Millionen Euro kosten. Bekommt die Stadt die volle Fördersumme von vier Millionen Euro, bleibt also ein Betrag von 3,78 Millionen übrig, den die Stadt selbst stemmen muss. Mit dem Förderbescheid wird im April gerechnet.

Von den Gesamtkosten sind ca. 5,7 Millionen Euro reine Baukosten ohne Planungs- und Grunderwerbskosten. Der Wartungs- und Pflegeaufwand der gesamten Anlage werde sich auf etwa 165 000 Euro pro Jahr belaufen.