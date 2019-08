Varel Ein neuer Sport- und Bürgerpark in Langendamm, Erhalt oder Verkauf des Waldstadions samt weiterer Flächen an der Windallee: Die Diskussion darüber wird in der Stadt derzeit hitzig geführt. Nun hat Bürgermeister Gerd-Christian Wagner den Mitgliedern des Planungsausschusses zur nächsten öffentlichen Sitzung am 27. August einen Kompromissvorschlag zum Beschluss zugeschickt. „Ich kann den Ratsmitgliedern nur den Rat geben, das Projekt in seiner Ursprungsform umzusetzen“, sagte er am Freitag.

