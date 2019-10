Varel Der Schulabschluss naht. Doch was fange ich mit dem Abschlusszeugnis an? Und vor allem: Was möchte ich eigentlich werden? Diese Fragen werden beim Aus- und Weiterbildungsmarkt beantwortet, der am 7. und 8. November in den Berufsbildenden Schulen (BBS) Varel, Stettiner Straße 3, stattfindet.

