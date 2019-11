Varel Als Matthias Langer am 9. November 1989 vor der Grenzabfertigung am Bahnhof Friedrichstraße in Berlin stand, um mit seiner Klasse einen Ausflug in die Hauptstadt der DDR zu unternehmen, ahnte der damals 18-jährige Vareler nicht, dass er Historisches erleben wird.

Olaf Ulbrich https://www.nwzonline.de/autor/olaf-ulbrich Redaktionsleitung Varel

Redaktion Friesland Tel: 04451 9988 2501 Lesen Sie mehr von mir