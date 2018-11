Vechta Beinahe jeder aus dem Nordwesten, der Kinder hat, kommt früher oder später mit dem Namen Höffmann in Kontakt. Der Reiseveranstalter aus Vechta ist in der Region seit Jahrzehnten vor allem durch seine Schul- und Jugendfahrten bekannt. „Als größter Jugendreise-Veranstalter Europas sind wir allein in diesem Bereich bundesweit jährlich mit mehr als 20.000 Kindern und Jugendlichen unterwegs. Mehr als 400 000 junge Menschen haben mit mir Urlaub gemacht, alle sind heile wieder nach Hause gekommen“, sagt Hans Höffmann stolz. Der 65-Jährige hatte das Unternehmen vor 31 Jahren gegründet und noch heute bereitet der Seniorchef die Jugend-Fahrten persönlich mit vor und begleitet die Urlaube.