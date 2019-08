Waddewarden Zur Eröffnung am Samstag haben schon viele Waddewarder vorbeigeschaut. „Zum Gucken und zum Schnacken“, freuen sich Yvonne und Jörg Taddigs: Die beiden haben an ihrem Haus an der Von-Thünen-Straße 2 den „Hofladen Waddewarden“ eröffnet. In der zum Laden umgebauten Garage bieten sie nun regionale Lebensmittel an – Eier von eigenen Hühnern, selbst gekochte Marmelade, Imker-Honig, Milch- und Fleischprodukte, Fruchtsäfte, Kaffee zum Mitnehmen, Kartoffeln von Bauer Jan-Wilhelm in Neuharlingersiel und Brötchen von Bäcker Buss. Samstags gibt es frische Brötchen, unter der Woche Aufback-Brötchen.

