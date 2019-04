Wangerland Viele halten für selbstverständlich, dass nach einem kräftigen Regenguss das Wasser im Boden oder im Gully verschwindet. Nur wenig davon kann versickern – der größte Teil muss in die Nordsee abgeleitet werden. Dass das alles so funktioniert, dafür sorgt die Sielacht Wangerland. Der Verband mit Sitz in Jever gehört zu den mehr als 100 gesetzlich verankerten Unterhaltungsverbänden, die in Niedersachsen für die Entwässerung verantwortlich sind.