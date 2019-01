Wangerland Wer glaubt, mit dem Schneefall zum Jahreswechsel 1978/79 würde sich der Winter verabschieden, sieht sich sechs Wochen später getäuscht: Am 11. Februar, ein Sonntag, setzt erneut heftiger Schneefall ein und der scharfe Ostwind bläst die weiße Pracht vor sich her. Da die Gräben noch voller Schnee sind, bauen sich in Windeseile wieder Schneewehen auf.