Wangerooge Vor 50 Jahren, am 7. November 1969, gingen auf dem alten Leuchtturm die Lichter aus: Obermaschinenmeister Anton Janßen sagte: „Damit geht die Ära der Wangerooger Leuchtturmwärter zu Ende.“ Der neue Leuchtturm im Westen übernahm an diesem Tag die Funktion als Wegweiser in der Deutschen Bucht. Mit Anton Janßen traten mit diesem Tag auch seine Kollegen Walter Heiburg und Wolfgang Scheffer in Ruhestand. Der neue Turm war ferngesteuert und funktionierte von Beginn an ohne Personal vor Ort.

