Wapeldorf Gegen den geplanten Bau von zwei Bio-Legehennenställen in Wapeldorf formiert sich Widerstand. Ein namentlich nicht genannter Investor will auf einem rückwärtigen Grundstück am Achterdörper Weg 51 zwei Ställe für insgesamt 12 000 Legehennen bauen. Der Gemeindeverwaltung liegt dazu eine Bauvoranfrage vor, die am Montag auch Thema im Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Straßen war.

