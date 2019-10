Wardenburg Ein Faible für Autos ist für Männer erstmal nichts Ungewöhnliches. Doch Harald Speckmanns Herz schlägt nicht etwa für schnelle Flitzer und stromlinienförmige Karossen, sondern für ein grundsolides Modell: den Simca. Von 1974 bis 1977 hatte Speckmann eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker beim damaligen Simca-Händler in Wardenburg absolviert und bis 1988 noch in diesem Beruf gearbeitet. Die Branche wechselte, doch die Liebe flammte 20 Jahre später wieder auf: „Als ich 2008 meine Frau zur Reha ins Weserbergland begleitet habe, entdeckte ich plötzlich einen alten Simca“, erzählt Speckmann. „Ich bin mit dem Besitzer ins Gespräch gekommen und er erzählte mir von einem Simca-Fahrer in Mainz, der seinen Wagen verkaufen wolle.“

