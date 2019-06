Wardenburg /Oldenburg Auf seinem früheren Weg zur Arbeit hat Klaus-Dieter Brunßen die Cäcilienbrücke in Oldenburg unzählige Male per Fahrrad überquert. Und irgendwie hat der Wardenburger in diesen zehn Jahren das 1927 errichtete Bauwerk über den Küstenkanal lieb gewonnen. Anders ist es kaum zu erklären, dass ihn die Nachricht vom Abriss der Hubbrücke, die die Straßen Damm und Bremer Straße verbindet, keine Ruhe ließ. Wenn die Brücke bautechnisch schon nicht mehr zu retten ist, dann sollte sie wenigstens in anderer Form erhalten bleiben, als originalgetreuer Nachbau im Miniatur-Format, dachte sich der leidenschaftliche Kartonmodellbauer und machte sich an die Arbeit.

