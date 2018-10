Wehnen 1,7 Millionen Demenzkranke leben in Deutschland. Zwischen Nordseeküste und Osnabrücker Land finden Betroffene in der Gedächtnissprechstunde der Karl-Jaspers-Klinik in Bad Zwischenahn, genauer gesagt in Wehnen Hilfe. 3800 Patienten zählt das ambulante Angebot, das seit 2011 zum Repertoire der Klinik gehört. Eingeführt wurde es von Dr. Thomas Brieden – 48 Jahre alt, Direktor der Klinik für Gerontopsychiatrie und Chef des Sprechstunde-Teams. „Wir könnten sogar 6000 Patienten betreuen, die Nachfrage ist da“, weiß der Mediziner.

Anuschka Kramer

