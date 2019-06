Wehnen /Oldenburg Die Hitze der vergangenen Tage hat die Menschen ans Wasser getrieben, natürlich auch an den Woldsee, mit der Konsequenz, dass an den Zufahrten das fast schon zu erwartende Verkehrschaos ausbrach. Der Woldweg war am Dienstagnachmittag über Kilometer zugeparkt – an einigen Stellen beidseitig. Auch auf der Zufahrt zum Parkplatz Woldsee standen am Nachmittag zahlreiche Autos im absoluten Halteverbot. Auch Wege in den Wald hinein und der Försterweg standen voll.

