Wehnen Jahrzehnte blieben sie unbeachtet, Gräber von ausländischen Patienten der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg. Unter den dort Bestatteten ist eine Reihe von erkrankten Zwangsarbeitern, die in Betrieben und Bauernhöfen des Oldenburger Landes hatten schuften müssen. Sie waren zuvor Patienten der Heil- und Pflegeanstalt Wehnen und im Dezember 1944 nach Lüneburg gebracht worden. Dort starben sie an Krankheiten, Hunger oder Erschöpfung. In einer akribischen wie langwierigen Forschung hat Dr. Carola S. Rudnick, Leiterin der „Euthanasie“-Gedenkstätte Lüneburg, die Schicksale dieser Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aufgearbeitet und zumindest fragmentarisch dargestellt. Mitgeholfen haben 46 Auszubildende der Schule für Pflegeberufe und der Krankenpflegeschule Lüneburg.

Dieser -Artikel ist exklusiv für unsere Abonnenten. Jetzt weiterlesen: nur 1,- € im 1. Monat danach 7,90 € & mtl. kündbar Kennenlern-Angebot sichern oder Tagespass für 1,79 € Bereits NWZ-Abonnent? Jetzt anmelden E-Mailadresse Passwort {{login.alert}} Passwort vergessen Login {{login.alert}} Noch nicht registriert ? Als Abonnent der Nordwest-Zeitung und des NWZ-ePapers haben Sie den vollen Zugriff nach einmaliger Freischaltung bereits inklusive! Zugang freischalten Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an leserservice@NWZmedien.de oder schauen Sie in unsere Hilfe