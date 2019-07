Wesermarsch Voll besetzte Nester zeigen es an: Den Störchen in der Wesermarsch geht es gut. Vier Junge seien in diesem Jahr keine Seltenheit, bestätigt Udo Hilfers, Leiter der Storchenpflegestation in Berne. „Normalerweise brütet jedes Storchenpaar zwei Junge im Schnitt aus. In diesem Jahr sind es eher drei.“