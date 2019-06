Wesermarsch Der Rettungsdienst in der Wesermarsch wird in Teilen neu organisiert: Ab Anfang 2020 soll es demnach ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) weniger in der Wesermarsch – nämlich in Berne – geben. Dafür soll ein gänzlich neuer Fahrzeugtyp, ein so genannter Notfallkrankenwagen (NKTW), in Berne stationiert werden. Ein solcher kann je nach Bedarf sowohl als Krankentransportwagen als auch Rettungswagen eingesetzt werden.