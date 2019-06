Wesermarsch „Es ist jeden Tag ein Kampf für mich. Wenn ich die Kontrolle verliere, nehme ich sofort wieder zu.“ Man könnte es bitter finden, was Kai Scherf da sagt. Muss man aber überhaupt nicht: Denn letztlich ist es dieser tägliche Kampf mit sich selbst, der aus dem 150-Kilo-Scherf von vor zehn Jahren den Scherf von heute gemacht hat. Und der ist gesund, fit, motiviert, beeindruckend energiegeladen, in der Realität verhaftet und mit all diesen Attributen wahnsinnig ansteckend und mitreißend. Kein Wunder, dass er heute auch als Personaltrainer und im betrieblichen Gesundheitsmanagement und der Gesundheitsförderung sein Geld verdient – vor zehn Jahren war das undenkbar.