Westeremstek /Cloppenburg Großflächig mit Folien von unten und oben eingehüllt ist eine Fläche an der Marienstraße zwischen Halen und Egterholz. Hier ist das Material gelandet, das im März 2018 von dem Gelände der Großschlachterei Vion in ein angrenzendes Regenrückhaltebecken gelangt war. Damals war eine unbestimmte Wassermenge versetzt mit Sägespänen und Dung über eine Ablaufrinne abgeflossen und drohte, über das Regenrückhaltebecken in die Soeste zu fließen. Ursache der Verunreinigung sei ein Viehtransportwagen gewesen, der außerhalb des vorgesehenen Waschbereichs vorgereinigt worden sei. Späne und Dung sind so mit dem Oberflächenwasser des Vorplatzes in das Kanalsystem gespült worden, hieß es von Vion.

Mareike Wübben https://www.nwzonline.de/autor/mareike-wuebben Cloppenburg

Redaktion Münsterland Tel: 04471 9988 2804 Lesen Sie mehr von mir