Westerstede Nach dem Großbrand einer Tennishalle in Westerstede gibt die Stadt Entwarnung. „Der Gutachter hat bestätigt, dass von dem Brandherd keine Gefahr ausgeht“, sagte Bürgermeister Klaus Groß am Donnerstagnachmittag. Die Sorge war groß, dass asbesthaltige Bestandteile weit in die Umgebung geschleudert worden sein könnten. „Es wurden nun die umliegenden Straßen abgesucht, dort wurden keine Rückstände gefunden. Darüber hinaus hat der Gutachter noch an einigen Stellen Proben genommen, deren Ergebnisse Anfang der Woche vorliegen werden. Er geht aber nicht davon aus, dass die Untersuchung etwas ergibt.“

