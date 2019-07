Westerstede „Wir brauchen Platz. Die Mitarbeiterzahl hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter erhöht, weil wir mehr Wohnungen betreuen. Aktuell haben wir 1700 Wohneinheiten, bis 2030 sollen es insgesamt 2000 sein“, beschreibt Ulrike Petruch, Geschäftsführerin der Ammerländer Wohnungsbaugesellschaft, ihre ambitionierten Ziele. Die fehlenden Büroräume sollen nun in einem Anbau geschaffen werden. Der Startschuss fällt bereits am kommenden Montag.

