Westerstede /Ammerland Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor einem besonderen Baum und können mit ein paar wenigen Klicks über Smartphone oder Laptop mehr über Größe, Alter und Gesundheitszustand erfahren. So oder so ähnlich könnte es künftig in Westerstede laufen, wenn die Grünen mit ihrem Antrag in Sachen Baumkataster Erfolg haben.