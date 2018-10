Westerstede /Ammerland Manchmal dauert ein Bieterwettstreit an. Dann kann eine Zwangsversteigerung am Westersteder Amtsgericht auch schon mal länger dauern. Eineinhalb Stunden lang überboten sich beispielsweise Interessenten für ein Haus in Bad Zwischenahn. Schlussendlich fiel der Zuschlag bei 316 000 Euro, auf 235 000 Euro war der Wert der Immobilie festgelegt worden. „So kann es gehen“, weiß Rechtspfleger Uwe Nerta.

