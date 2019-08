Westerstede Der Brand der Tennishalle in Westerstede an der Hössensportanlage – für die angrenzende Ammerland-Klinik hatte er massive Auswirkungen. Einige Tage nach dem Großbrand, der sich wie berichtet am Montag, 19. August, ereignete, hat die Klinik auf Nachfrage Bilanz über die Auswirkungen gezogen.

Anuschka Kramer https://www.nwzonline.de/autor/anuschka-kramer Redakteurin

Redaktion Westerstede Tel: 04488 9988 2602 Lesen Sie mehr von mir