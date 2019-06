Westerstede An einem frühen Vormittag öffnet mir Ommo Fooken in seinem Haus in Westerstede die Tür. Er trägt Jeans, ein kariertes Hemd und hat auch eine Uhr umgelegt. Seine Füße stecken in brauen Lederhausschuhen. Sogleich verschwindet er noch einmal kurz in sein Büro: „Ich muss noch eben schnell eine Mail abschicken.“ Er ist also schon im Dienst.