Westerstede /Bad Zwischenahn Vier Promille – mit einem solchen Atemalkoholwert hat am Freitagnachmittag ein 50 Jahre alter Mann aus Bad Zwischenahn in einem Geschäft in Westerstede gearbeitet. Laut Polizei war der Mann an seinem Arbeitsplatz aufgefallen, weil er extrem nach Alkohol roch. Besorgte Bürger hatten sich an die Polizei gewandt, die darauf hin Beamte losschickte, das Geschäft in der Kreisstadt aufzusuchen.