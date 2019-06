Westerstede Nein, dieser Wahlkampf ums Bürgermeisteramt in Westerstede war definitiv kein Sprint, es war ein Marathon – und was für einer. Nun steht der Sieger fest: Michael Rösner (UWG) wird neuer Bürgermeister von Westerstede. 51,2 Prozent aller Stimmen konnte er am Sonntag für sich gewinnen.

