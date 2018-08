Westerstede Thorben Windeler kann sich an so manche dramatische Situation in dieser Saison erinnern. Er ist Vorsitzender der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Westerstede und mit seinem Team nicht nur im Westersteder Hössenbad im Einsatz, sondern auch am Badesee in Großsander. Vor allem um Pfingsten herum mussten die DLRGler schnell handeln, um Todesfälle zu verhindern. „Wir haben 13 Kinder unter acht Jahren gerettet, und fast alle waren ohne Aufsicht ihrer Eltern. Einige konnten sich nicht mehr über Wasser halten und waren schon am Untergehen“, sagt Windeler. In einem besonders krassen Fall gerieten zwei Kinder aus derselben Familie innerhalb von zehn Minuten in Not. Da sei dann auch das Jugendamt eingeschaltet worden.

