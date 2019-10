Westerstede Hinrich Röben, Karl-Heinz Matten und Focko Röhling haben ihre Hausaufgaben gemacht – nun ist der Landkreis an der Reihe. Bereits im vergangenen Juli hatte Röben sich dafür eingesetzt, die Ehrenamtskarte, die in den meisten Landkreisen und Städten Niedersachsens längst eingeführt wurde, auch ins Ammerland zu holen. Dabei stieß er in der Politik auf taube Ohren – was den 72-Jährigen allerdings nicht daran hinderte, Mitstreiter für die Sache zu mobilisieren.

