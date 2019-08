Westerstede-Fikensolt Uwe Meyer strahlt über das ganze Gesicht, wenn er auf seinem Arbeitsfahrzeug sitzt und die Strecke für die Geländeprüfung abfährt. Für die Europameisterschaft der ländlichen Vielseitigkeitsreiter hat er sich als Parcoursbauer den Ablauf ausgedacht – und dabei hat er nicht nur an alle Raffinessen gedacht, sondern sich auch peinlichst genau an die Vorgaben gehalten: 3575 Meter werden im Laufe der Prüfung zurückgelegt. „Da habe ich mich auf den Meter genau an die höchstmögliche Vorgabe gehalten“, freut sich der Vorsitzende des Ammerländer Reitclubs auf den ersten Starter.