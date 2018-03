Westerstede Und wie steht’s um den eigenen Impfschutz? Eine Frage, die sich Erwachsene häufiger stellen sollten. Denn aus der Impf-Nummer sind sie trotz fortgeschrittenen Alters nicht raus. Im Gegenteil: „Alle zehn Jahre sollten sich Erwachsene gegen Tetanus und Diphtherie impfen lassen und ausreichend gegen Keuchhusten und Polio geschützt sein“, sagt Dr. Elmar Vogelsang. Und auch die Masern, so erinnert der Chef vom Gesundheitsamt des Landkreises Ammerland, sollten nicht vergessen werden – zumindest nicht von all jenen, die nach 1970 geboren wurden. Denn in dieser Zeit wurden Kinder nicht so flächendeckend gegen Masern geimpft wie heute. Anders sieht es bei der Zeit vor 1970 aus. Diese Jahrgänge durchliefen als Kinder noch fast vollständig eine Masernerkrankung und gelten daher als geschützt.

