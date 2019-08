Westerstede Rund drei Wochen früher als im Vorjahr ist in der Ammerland-Klinik in der Stadt Westerstede jetzt das 500. Baby auf die Welt gekommen. Der kleine Lino erblickte am 12. August an einem frühen Sommermorgen um 5 Uhr das Licht der Welt.

