Westerstede Hand aufs Herz – würden Sie in ihrem Urlaub zwei Wochen lang intensiv Konzertproben wahrnehmen, statt sich am Strand zu räkeln oder in den Bergen zu wandern? Moritz Giesinger kann sich derzeit nichts besseres vorstellen, als täglich gleich mehrmals zur Geige zu greifen, um sein Spiel für Gustav Mahlers 3. Sinfonie zu perfektionieren. Der 23 Jahre alte Student aus Berlin ist einer von rund 110 Musikern, die zum Jungen Philharmonischen Orchester Niedersachsen (JPON) gehören und derzeit im Gymnasium Westerstede ihr Proben-Camp aufgeschlagen haben, um diese Sinfonie einzustudieren. Ein WG-Leben im XXL-Format.

