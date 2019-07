Westerstede Eine schnellere und umfassendere Behandlung soll den Krebspatienten an der Ammerland-Klinik zugutekommen. Mit Dr. Wibke Oswald (35) wurde eine Fachärztin für diese Krankheitsbilder eingestellt. In der Klinik für Gastroenterologie und allgemeine Innere Medizin wird sie künftig Dr. Mark-Peter Ufen, Leiter der Onkologie der Ammerland-Klinik, unterstützen. Der Spezialist ist parallel in der benachbarten onkologischen Praxis tätig.

