Westerstede Die Vorbereitungen für Rock’n’Rhodo? Laufen! Am Samstag, 14. September, geht das Festival-Spektakel sprichwörtlich über die Bühne. Die Pforten öffnen sich um 15 Uhr, der erste Punk-Rock-Sound erklingt ab 15.30 Uhr – und zwar auf dem Gelände An der Hössen 20 in Westerstede. Verantwortlich zeichnet der Jugendbeirat der Stadt, und der hat sich einiges einfallen lassen, um für Unterhaltung zu sorgen.

