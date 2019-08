Westerstede Wie zufrieden sind die Westersteder mit ihrer Stadt? Was muss besser werden? In welche Richtung könnte sich die Stadt in den kommenden Jahren entwickeln? Mit einer großen Umfrageaktion wollten das Wirtschaftsforum Westerstede in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung die Stärken und Schwächen der Stadt ausloten. Gesagt, getan: Es wurde gefragt, es wurde von den Westerstedern geantwortet (4500 Anregungen gingen ein), es wurde ausgewertet, es wurden die Forderungen veröffentlicht und an die Verwaltung und Politik weitergegeben. Und nun ist alles so lange her, dass es vergessen ist? Nein. Jetzt gibt’s erste Antworten und Überlegungen, wie es weitergeht – so etwa für den Bereich Bauen und Wohnen.

