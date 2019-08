Westerstede Nach den langwierigen Löscharbeiten an der Tennishalle in Westerstede steht nun vor allem eine Frage im Raum: Könnten durch den Brand gesundheitsschädliche Stoffe – beispielsweise Asbest – freigesetzt worden sein? Dafür reiste am Dienstag ein Sachverständiger an, der Proben genommen hat. Auf ein Ergebnis der Untersuchung hofft Hilke Hinrichs, Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters, am Mittwoch.

