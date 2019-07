Westerstede Der Euro hat das Reisen um einiges einfacher gemacht. Lästiges Umrechnen und vor allem Umtauschen entfällt. Es sei denn, der Urlaub führt über die Grenzen des Euroraumes hinaus. Natürlich ist es kein Problem, im Ausland am Automaten Geld zu bekommen. Doch nach wie vor wird die Reise häufig mit einem Grundstock an Barem angetreten, sei es in britschen Pfund, dänischen Kronen oder US-Dollar. Außerdem will man nach den Ferien ja die Reste vom Urlaubsgeld wieder umtauschen.