Wenig Regen regt Bauern auf

Westerstede Der Mai war in Deutschland der wärmste seit 1881 und nach dem diesjährigen April der zweite Monat in Folge mit einem neuen Rekordwert, vermeldete der Deutsche Wetterdienst. Während so mancher Ammerländer die Sonne genoss, trieb sie den Landwirten Sorgenfalten auf die Stirn. Grund: „Es gab deutlich zu wenig Niederschlag“, sagt Dr. Tatjana Hoppe. Die Pressesprecherin des Ammerländer Landvolkverbands weiß: „Vor allem die Grasernte wird zum Problem – und das hat Auswirkungen auf viele Betriebe.“

Anuschka Kramer https://www.nwzonline.de/autor/anuschka-kramer Redakteurin

Redaktion Westerstede Tel: 04488 9988 2602 Lesen Sie mehr von mir