Westerstede Sommerzeit ist für viele auch Reisezeit – krank werden möchte da niemand. Wer sich an ein paar Regeln hält und einiges beachtet, kann seinen Urlaub unbeschwert genießen, wie Flottillenarzt Dr. Klaas Oltmanns vom Bundeswehrkrankenhaus in Westerstede weiß. Wichtig, so sagt Oltmanns, ist ein guter Impfschutz. Und je nach Reiseziel, sollte dieser ausgeweitet werden. Wer eine Reise nach Afrika, Südamerika oder Asien plant oder einfach unsicher ist, ob sein Impfschutz fürs Mittelmeer ausreicht, sollte sich von einem Arzt beraten lassen. Das gilt vor allem für ältere Menschen, aber auch all’ jene mit chronischen Krankheiten und Schwangere.

Anuschka Kramer

