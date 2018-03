 Hier ist die  Zeit noch  handgemacht

Wiefelstede Im Wiefelsteder Glockenturm, da ist die Zeit noch handgemacht. Ohne jene gut 200 Umdrehungen, mit denen Küster Jan-Dieter Siemen zweimal die Woche montags und freitags per Handkurbel die Gewichte der Kirchenuhr gut acht Meter in den Glockenturm hinaufziehen muss, würde das Uhrwerk aus dem Jahr 1903, das zwei Uhren am Glockenturm antreibt, stillstehen. Mehr als eine Tonne bringen die Gewichte auf die Waage, entsprechend kraftaufwändig ist trotz der Übersetzungen im Uhrwerk die beidhändige Arbeit an der Kurbel.

