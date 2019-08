Wiefelstede Nach dem Lkw-Unfall, der sich am Montag an der Hauptstraße/Kortebrügger Straße in Wiefelstede ereignet hat und bei dem eine 19-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden ist, geht ein Aufruhr durch die sozialen Netzwerke. So schreibt ein Nutzer auf Facebook: „Warum werden die Abbiege-Assistenten keine Pflicht und zwar in jedem Lkw!“ Ein weiterer schlägt eine andere Ampelschaltung für Rechtsabbieger vor: „Das würde auch den Lkw-Fahrern gut gefallen, denn wer überfährt schon gerne einen Menschen.“