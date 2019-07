Wiefelstede Feuerrot glänzt der Schlüter 1250, unter der Motorhaube der silberfarbene, 125 PS starke Motor. 52 Jahre ist der Traktor alt. Dass er aussieht als sei er frisch bei der längst nicht mehr existierenden Firma Anton Schlüter in München vom Band gelaufen, hat er Heinz-Dieter Eilers zu verdanken. Er hat das Fahrzeug in den vergangenen drei Jahren liebevoll restauriert und fast in den Originalzustand wiederhergestellt. „Einen neuen luftgefederten Fahrersitz habe ich mir gegönnt“, sagt der ehemalige Landmaschinenschlosser.