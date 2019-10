Wiefelstede Wiefelstedes Pastor Tim Unger untersucht in seinen Urlauben die „Konfessionelle Streitkultur im Bistum Osnabrück zwischen 1648 und 1803“. Was sich erst einmal sperrig anhört, verbirgt so manche Kuriosität. „Ich habe Mitte der neunziger Jahre meine Doktorarbeit über die Reformation geschrieben. Da bin ich auf die Akten über den Konfessionsstreit nach dem 30-Jährigen Krieg im Raum Osnabrück gestoßen“, berichtet Unger. Nach dem 30-Jährigen Krieg (1618 bis 1648) folgte der Westfälische Friede von Münster und Osnabrück. „Da war es dann so, dass der Glaube des Landesherren auch der Glaube der Untertanen war. Nur im Osnabrücker Land konnte man sich nicht einigen“, erzählt Tim Unger. Das hatte zur Folge, dass die Gemeinden geteilt wurden, in einen protestantischen und einen katholischen Teil. „Mitunter haben sie sich auch eine Kirche teilen müssen.“ Die Zeiten, wer wann seinen Gottesdienst feiern durfte, waren streng festgelegt. „Jeder pochte auf sein Recht“, hat Unger herausgefunden.

