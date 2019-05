Wien Wer heute durch Europa reist, begegnet allenthalben dem Wort „Identität“. In Polen kämpft die deutsche Minderheit um die ihre. In Ungarn will der Regierungschef die „christliche und nationale Identität“ seines Landes erhalten, und überall fragen sich Europäer, wo sie sich eigentlich in Zeiten von EU-Integration und steigenden Einwandererzahlen selbst verorten; was ihre Identität darstellt.