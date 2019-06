Wildeshausen Ein Fahrrad abzustellen hört sich zunächst nicht nach einem Kraftakt an. Was aber, wenn das Gefährt in der zweiten Etage abgestellt wird? Der neue Fahrradunterstand auf dem Wildeshauser Stellmacherplatz ermöglicht dies: Auf dem Boden und in der Höhe können dort insgesamt 48 Fahrräder untergestellt werden. NWZ-Mitarbeiterin Gloria Balthazaar hat den neuen Unterstand getestet, ein Rad in der oberen Etage abgestellt – und ist dabei ins Schwitzen gekommen.

