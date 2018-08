Wildeshausen Sitzkissen liegen bereits auf der Fensterbank, bunt bedruckte Kaffeesäcke auch. Zwei Sessel und ein Tisch stehen zur Probe in dem gut 180 Quadratmeter großen Raum. Gerade packt Benjamin Jasch eine der goldenen Hängelampen aus. Der Duft von frischem Kaffee fehlt noch. Doch das ändert sich bald: An der Ecke Westerstraße / Neue Straße, wo bis Ende 2016 das Schuhhaus Piening untergebracht war, will der 38-jährige Unternehmer im Oktober das neue „Café Tiefschwarz“ eröffnen.

