Wildeshausen Was 1970 als Ausgliederung des Wildeshauser Spielmannszugs anfing, sich Mädchenfanfarenzug und danach Fanfarenzug nannte, ist heute zu eine der wichtigsten Musikgruppen der Stadt geworden. Die Rede ist von der Beat & Brass Band, die auch in diesem Jahr wieder an Pfingsten beim Gildefest anzutreffen sein wird. „Weil nur Männer im Spielmannszug waren, hat sich der Mädchenfanfarenzug gebildet. Und da irgendwann auch Männer dazukamen, gab es wieder eine Umbenennung“, erklärt Tambourmajorin Madeleine Niester. Seit zwei Jahren nennt sich die Gruppierung mittlerweile Beat & Brass Band.